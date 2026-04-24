Incendio nel Casertano | fiamme in uno stabilimento tra Sessa Aurunca e Cellole nube nera sulla zona

Un incendio si è sviluppato in un'azienda di lavorazione di pomodori tra Sessa Aurunca e Cellole, nel Casertano. Le fiamme hanno generato una grande nube nera visibile nella zona. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che stanno lavorando ancora per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. La combustione ha coinvolto parte dello stabilimento, senza segnalazioni di feriti.

Fuoco in un'azienda di lavorazione di pomodori a Cellole, nel Casertano; sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco, al lavoro da ore per arginare le fiamme.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fiamme nello stabilimento: nube nera visibile dall'AppiaE ‘divampato un incendio presso l’Agrindustria Alimentare Assopaf in via Appia al km 166 in località Lamia. L'inferno di fuoco visto dal drone: nube nera e fiamme altissime nello stabilimentoLe immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti trovato morto: fermato un 19enne per omicidio. Incendio nel Casertano: fiamme in uno stabilimento tra Sessa Aurunca e Cellole, nube nera sulla zonaFuoco in un'azienda di lavorazione di pomodori a Cellole, nel Casertano; sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco, al lavoro da ore per arginare le fiamme ... fanpage.it Sessa Aurunca, incendio in azienda lavorazione pomodoriSessa Aurunca (Caserta) - Una colonna di fumo nero visibile a distanza ha segnato la mattinata lungo la strada statale Appia, a Sessa Aurunca, al confine con ... pupia.tv