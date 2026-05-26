Tensione a San Giorgio a Liri | colpita ancora la sede politica locale

Nella notte, a San Giorgio a Liri, è stata danneggiata nuovamente la sede di un circolo politico locale. Si tratta di un episodio che si aggiunge a precedenti atti di vandalismo nella zona, senza che siano ancora state identificate responsabilità. La polizia sta conducendo indagini per chiarire l’accaduto. La sede è stata trovata danneggiata al ritorno delle autorità sul luogo.

Un’altra notte segnata da atti di danneggiamento ha turbato la tranquillità di San Giorgio a Liri, dove la sede di un circolo politico è stata nuovamente presa di mira. L’episodio, avvenuto con modalità rapide e presumibilmente da parte di soggetti che si sarebbero allontanati subito dopo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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