La lite con la moglie poi le fiamme e le minacce di far saltare tutto in aria | arrestato un uomo a Tommaso Natale

Un uomo è stato arrestato a Tommaso Natale dopo un episodio che ha visto coinvolta la sua famiglia. La vicenda è iniziata con la richiesta di aiuto della donna, che si trovava in casa con il marito. Quest’ultimo aveva iniziato a urlare e, successivamente, aveva aperto una bombola del gas e dato fuoco a una tenda, minacciando di far saltare tutto in aria.

Tutto è iniziato con la richiesta di aiuto della moglie, bloccata in casa insieme al marito che aveva iniziato a urlare contro tutto e tutti prima di aprire una bombola del gas e appiccare il fuoco a una tenda. Poi le fiamme, che hanno reso necessaria l’evacuazione di diversi appartamenti, e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Lite nel bar finisce a bottigliate, poi le minacce con la pistola: 25enne nei guaiPrima avrebbe colpito con una bottiglia di vetro due clienti di un bar di Vitulazio, poi li avrebbe minacciati con la pistola.

Enrico Brignano a dieta, la moglie Flora Canto: “Con le minacce si ottiene tutto”Flora Canto ha parlato della dieta di Enrico Brignano: "Sta andando bene, ha perso parecchi chili saltando un pasto al giorno".