A Bari è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 68 anni, morto in seguito a una lite legata a un debito di 30 euro. Il titolare coinvolto nell’incidente ha ammesso di averlo soffocato durante un confronto. In giornata, è stato arrestato un uomo cinese di 42 anni, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere. La polizia continua le indagini per chiarire le dinamiche dei fatti.

Soffocato fino alla morte, gettato in un deposito e lasciato lì per un mese. E tutto per 30 euro. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio "Moda Casa" a Bari, ci sarebbe proprio un debito di poche decine di euro, che ha portato alla lite dal tragico epilogo.,, La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale, Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cadavere trovato a Bari, 68enne ucciso dopo una lite per un debito di 30 euro | Il titolare confessa: "L'ho soffocato"

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È in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario il titolare del negozio del quartiere Carbonara dove, ieri mattina, è stato trovato il cadavere di Michelangelo Scamarcia, 68enne scomparso dal 2 aprile scorso. Non ancora chiaro il movente - facebook.com facebook

Cadavere trovato a Bari, il titolare del negozio fermato per omicidio. L'uomo confessa, lo avrebbe soffocato con un sacchetto #ANSA x.com