È stato inaugurato ieri mattina a Calenzano un nuovo serbatoio per l’antincendio boschivo, situato in via di Montemaggiore. L’opera rientra nelle attività di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ed è destinata a migliorare le capacità di intervento in caso di incendi boschivi.

CALENZANO – È stato inaugurato ieri mattina (11 luglio) il serbatoio per l’antincendio boschivo di Calenzano, in via di Montemaggiore, nell’ambito delle attività della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Sono intervenuti Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato alla protezione civile, il presidente della Regione Eugenio Giani, Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, la sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Mario, il comandante dei carabinieri forestali, le rappresentanze dei vigili del fuoco e del volontariato di protezione civile.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendi boschivi, inaugurato a Calenzano un serbatoio per gli spegnimenti

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Un nuovo serbatorio per l'antincendio boschivo nell'area metropolitana di Firenze

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