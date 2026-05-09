Campania | bando per 48 esperti boschivi contro gli incendi

In Campania è stato pubblicato un bando per l’assunzione di 48 esperti boschivi incaricati di prevenire e combattere gli incendi durante la stagione estiva. Le domande principali riguardano l’impatto della manutenzione preventiva sulla riduzione del rischio incendi e l’identità dei professionisti scelti per intervenire nei territori boschivi della regione. La selezione mira a rafforzare le attività di tutela delle aree verdi e a prevenire situazioni di emergenza legate agli incendi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influirà la manutenzione preventiva sul rischio incendi estivi?. Chi sono i professionisti selezionati per proteggere i boschi campani?. Perché la prevenzione è considerata più efficace dello spegnimento?. Quando entreranno in servizio le nuove squadre di protezione civile?.? In Breve Scadenza presentazione domande tramite sito SMA Campania fissata per il 14 maggio.. Nuove assunzioni a tempo determinato per gestire manutenzione preventiva e controllo territorio.. L'assessora Fiorella Zabatta coordina il potenziamento della rete di Protezione Civile.. Obiettivo operativo è avere squadre pronte prima del picco del rischio incendi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: bando per 48 esperti boschivi contro gli incendi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Incendi boschivi in Campania: maglia nera alla provincia di Salerno, parla l'assessore Zabatta"Salvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità: i territori siano protagonisti di una forte azione di tutela". Calabria, droni e IA: il nuovo piano per fermare gli incendi boschivi? Cosa scoprirai Come faranno i droni autonomi a sorvegliare i boschi senza interruzioni? Cosa permetterà il nuovo gemello digitale di prevedere sul... Altri aggiornamenti Antincendio boschivo, scade il 14 maggio il bando di selezione per 48 unitàRafforzare il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione a più alto rischio. (ANSA) ... ansa.it Campagna Antincendi Boschivi: la Regione Campania assume 48 addetti per la prevenzioneLa Regione Campania potenzia la lotta agli incendi boschivi: al via la selezione per 48 addetti alla manutenzione e AIB. Candidature entro il 14 maggio ... infocilento.it