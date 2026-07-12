Il volto nuovo Recanati è la piazza ideale Qui posso migliorare ancora

Un nuovo volto si unisce alla Recanatese, con Filippo Berti che ha scelto la piazza di Recanati come luogo per crescere. Appena arrivato, ha dichiarato di vedere questa città come il posto ideale per migliorare. La famiglia Berti, di origine cesenate, ha radici profonde nel calcio. Filippo è il fratello minore di Tommaso, che recentemente è stato convocato con la nazionale maggiore e gioca attualmente in una squadra di serie A.

Nella famiglia Berti, orgogliosamente cesenate doc, il calcio è qualcosa di profondamente radicato. Filippo, appena arrivato alla Recanatese, è il fratello minore di Tommaso, approdato da qualche settimana alla Cremonese ed addirittura convocato con la Nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Ci sono altri precedenti però come ci conferma il centrocampista neo-giallorosso, classe 2007: "Anche entrambi i genitori ci hanno provato, seppur a livello minore, la mamma in particolare nel calcio a 5. Certamente Tommaso ha contribuito a far nascere in me questa passione. In casa cerchiamo di non esagerare ma il calcio è un argomento di discussione molto presente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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