Jessica Morlacchi ha annunciato di aver iniziato una relazione con un uomo noto per essere un volto di Canale 5. La cantante ha condiviso sui social alcune foto che mostrano i due insieme, senza fornire ulteriori dettagli. Negli ultimi mesi, Morlacchi è stata al centro dell’attenzione per problemi di salute e per la vittoria al Grande Fratello. La notizia della relazione è stata confermata tramite post pubblicati sui suoi profili ufficiali.

Negli ultimi mesi Jessica Morlacchi è tornata spesso al centro dell’attenzione mediatica, prima per le sue vicende legate alla salute e poi per il successo ottenuto dopo la vittoria al Grande Fratello. L’ex cantante dei Gazosa, che nelle scorse settimane era intervenuta in collegamento a La Volta Buona per raccontare il delicato percorso affrontato per risolvere i problemi respiratori causati dal naso, adesso fa parlare di sé per motivi decisamente più leggeri. A riaccendere la curiosità dei fan è stato infatti un semplice scatto pubblicato sui social. Nelle sue storie Instagram, Jessica ha condiviso un selfie in compagnia di un uomo misterioso, accompagnando l’immagine con un cuoricino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ed eccoli qui”. Jessica Morlacchi il nuovo fidanzato è un volto di Canale 5

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