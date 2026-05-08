È deceduto a Recanati un funzionario di lunga esperienza appartenente alla Polizia, noto per aver contribuito alle attività contro la violenza di genere. La sua carriera si è svolta principalmente nel territorio locale, dove ha instaurato rapporti diretti con i cittadini. Dopo aver raggiunto l’età pensionabile, ha mantenuto un ruolo attivo nel settore pubblico, continuando a essere presente in alcuni contesti legati al suo lavoro.

? Domande chiave Chi era il funzionario che ha segnato la lotta alla violenza di genere?. Come ha gestito il rapporto con i cittadini dopo il pensionamento?. Quali sono le testimonianze dei colleghi che hanno lavorato con lui?. Dove si terranno le esequie per il poliziotto scomparso?.? In Breve Funerale oggi alle ore 16 presso la parrocchia Cristo Redentore di Recanati.. Esperienza professionale trascorsa tra Trieste, Roma, Milano e la Questura di Macerata.. Dirigente Patrizia Peroni e collega Gabriele Accattoli hanno espresso profondo cordoglio.. Impegno specifico nella Divisione anticrimine per il contrasto alla violenza di genere.. Il lutto colpisce Recanati e il mondo della Polizia di Stato con la scomparsa di Marco Marconi, avvenuta all’età di 62 anni a seguito di una malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a Recanati: scompare Marconi, storico volto della Polizia

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