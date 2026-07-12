Una bicicletta tradizionale, come la Graziella, permette di pedalare lentamente tra i vigneti della Valtellina, offrendo un’esperienza più rilassata rispetto alle e-bike. Chi sceglie questo mezzo può fermarsi facilmente per ammirare il paesaggio, ascoltare i racconti dei produttori di vino e gustare le specialità locali. La modalità di spostamento si adatta a chi preferisce un ritmo lento, che favorisca l’osservazione e il contatto diretto con il territorio.

Sondrio – La mountain bike o la “corsa” sono per gambe allenate, la e-bike si presta per percorsi anche impegnativi, ma lo stesso non è per tutti. Per chi, invece, ha voglia sì di muoversi, ma soprattutto di fermarsi, guardarsi intorno e assaporare del buon vino, magari ascoltandone la storia dallo stesso vigneron, ci vuole la bici giusta. A proporla, a Sondrio, è nata DolceWay. Ideatore di questa “microimpresa di noleggio biciclette” è Marco Delvò, presidente provinciale di Federalberghi Extra che spiega anche la particolarità della proposta che vede, al centro, due ruote a pedali rigorosamente vintage – l e Graziella Carnielli originali - e (per ora) due cantine del Sondriese, Marsetti e Giano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il turismo lentissimo in Valtellina conquista gli stranieri (e non solo). E la Graziella batte l’ebike

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