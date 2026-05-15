Scappano in sella all' Ebike appena rubata ad un commerciante | denunciati due 18enni stranieri
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Borgo Val di Taro hanno denunciato due ragazzi di 18 anni di origine straniera. I due sono sospettati di aver rubato una bicicletta elettrica appartenente a un commerciante e sono stati individuati grazie alle indagini condotte sul territorio. Dopo aver recuperato elementi utili, le forze dell’ordine li hanno identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria. La bicicletta rubata era stata portata via e successivamente ritrovata.
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Borgo Val di Taro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due 18enni di origine straniera che, al termine delle tempestive indagini svolte, sono ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili del furto di una bicicletta elettrica ai danni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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