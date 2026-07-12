A Pilsen, nella Repubblica Ceca, un atleta forlivese ha vinto il titolo europeo di softair. Paride Valvassori si è aggiudicato la vittoria durante la competizione internazionale, diventando campione d’Europa. La gara si è svolta tra diverse squadre provenienti da vari paesi. Nessun altro dettaglio sulla manifestazione o sui risultati specifici.

Forlì ha un suo nuovo campione europeo. Infatti, a Pilsen, nella Repubblica Ceca, il forlivese Paride Valvassori ha conquistato il titolo continentale nella disciplina G&G CQB (Close Quarters Battle) Shooting Competition, ovvero una competizione di tiro tattico in spazi confinati di softair (lo sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari). All’evento hanno preso parte atleti provenienti da otto nazioni: Francia, Germania, Polonia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Spagna, Austria e Italia. Il Campionato Europeo di Softair G&G 2026, infatti, rappresenta uno degli eventi più rilevanti per i giocatori di questa disciplina provenienti da tutto il continente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il successo. Softair, Valvassori campione d’Europa

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