A Roma si sono conclusi i match di doppio maschile ATP, con la coppia formata da Bolelli e Valvassori che ha conquistato la vittoria. La partita è iniziata con i giocatori spagnoli, Granollers e Zeballos, che hanno ottenuto un vantaggio, ma hanno sprecato sei occasioni di break. La sfida si è protratta fino alla fine, portando alla vittoria degli italiani. La partita ha visto un equilibrio tra le due coppie, con momenti di tensione e scambi intensi.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano. Mai a Roma aveva trionfato una coppia tutta italiana nel doppio maschile.I nostri azzurri trionfano in un Centrale gremito di tifo e in attesa di Sinner-Ruud, battono lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, cioè una delle coppie più forti al mondo, vincitrice di due Slam lo scorso anno: 7-6(8), 6-7(3) 10-3 il punteggio della finale, durata due ore e 17 minuti. Per Bolelli e Vavassori si tratta della ciliegina su una carriera di altissimo livello.Insieme dal 2021, hanno messo in bacheca dieci titoli Atp come coppia, di cui due a livello Masters 1000 (Miami eRoma, entrambi quest’anno), sono arrivati tre volte in finale negli Slam e hanno partecipato a due edizioni delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bolelli e Valvassori trionfano a Roma: vittoria del doppio maschile Atp

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Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: la coppia d'oro azzurra si impone al Foro Italico

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