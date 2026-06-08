Il casentinese Croci campione d' Europa con l' under 17

Da arezzonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Federico Croci, nato a Bibbiena, ha vinto il campionato europeo con la nazionale under 17 di calcio. La competizione si è conclusa con la vittoria della squadra, di cui Croci fa parte. La vittoria si è verificata di recente e coinvolge la rappresentativa giovanile. Croci ha contribuito alla vittoria del titolo continentale.

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Federico Croci, bibbienese di nascita, è diventato campione d'Europa con la Nazionale under 17 di calcio. Gli azzurri di Daniele Franceschini hanno battuto il Belgio nella finalissima di Tallinn, aggiudicandosi il titolo continentale dopo i calci di rigore.Croci è stato un grande protagonista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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