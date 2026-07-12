Il successo del Green Day 2026 In oltre 500 sul prato del comune | Qui c’è tutta la coesione sociale

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 500 persone si sono radunate sul prato di piazza del Popolo a Santa Croce per il Green Day 2026, la festa più attesa dell’estate. La partecipazione ha superato ogni aspettativa, con un’affluenza che ha sottolineato la forte coesione sociale tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando pubblico di tutte le età. La serata ha visto musica dal vivo e momenti di aggregazione, confermando l’appuntamento come uno degli eventi principali della stagione.

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SANTA CROCE Il Green Day 2026, la festa più attesa dell’estate a Santa Croce, ha sfondato il tetto della 500 persone sul prato di piazza del Popolo, davanti al municipio. Al menù hanno pensato le cuoche della mensa scolastica: carne alla brace accompagnata dalle patate fritte della famosa sagra di Santa Maria a Monte, mentre il bar Spartaco ha proposto aperitivi anni ‘80. E, infine, il gelato dell’ape GelAut, progetto che coinvolge persone con disturbi dello spettro autistico, curato dalla cooperativa la Pietra d’Angolo e sostenuto da Sammontana, Società della salute e dall’amministrazione comunale. L’evento, nato anni fa grazie ai servizi educativi del Comune, è sempre più apprezzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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