La Bcc Felsinea ha recentemente ribadito il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e il sostegno a progetti green. Secondo quanto dichiarato, la banca si ispira allo statuto, che già definisce come obiettivo prioritario la promozione della coesione sociale e della crescita sostenibile nel territorio di riferimento. Questo approccio si traduce in iniziative dedicate a chi investe in pratiche e progetti a favore dell’ambiente.

"Già dall’articolo 2 dello Statuto la Bcc Felsinea si connota come una banca che persegue la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. L’impegno verso l’ambiente non è solo una dichiarazione d’intenti, è una guida che orienta ogni nostra azione quotidiana". Andrea Alpi, direttore generale di Bcc Felsinea, va subito al punto. "In quest’ottica – rivela – nel 2019 il nostro istituto ha adottato la propria strategia di sostenibilità chiamata ’Felsinea per l’Ambiente’ che individua le linee guida da seguire internamente per ridurre l’impatto ambientale della banca nello svolgimento delle proprie attività.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coesione sociale e sostenibilità. La Bcc Felsinea per l’ambiente: "Sostegno a chi investe sul green"

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