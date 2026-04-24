Borgomanero 500 colloqui in 3 ore | il successo del primo Career day all' istituto Da Vinci

L'istituto tecnico Da Vinci di Borgomanero ha ospitato il primo "Career day", un'iniziativa dedicata all'incontro diretto tra gli studenti dell'ultimo anno e il tessuto produttivo locale. Negli spazi di via Aldo Moro, oltre 50 aziende del territorio hanno incontrato i 200 alunni delle classi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Al Castello di Novara arriva il Career Day: due giorni di colloqui per gli studenti del territorioTrentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma.