Il santo è uno schermo e i fedeli seguono l’IA | la processione digitale che divide il futuro della fede

Da panorama.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una processione religiosa, i partecipanti avanzavano con il capo chino e il telefono in mano, illuminati dalla luce degli schermi digitali invece che dalle candele. Questo evento ha suscitato discussioni sul ruolo della tecnologia nella pratica religiosa e sulla rappresentazione delle tradizioni spirituali nell’era digitale. La scena ha evidenziato come l’uso di dispositivi elettronici si integri nelle cerimonie, modificando le modalità di partecipazione e di espressione della fede.

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Procedevano con il capo chino e il telefono tra le mani, illuminati non dalla fiamma incerta delle candele, ma dalla luce fredda degli schermi, mentre davanti a loro, portato a spalla come la statua di un santo o una croce durante una processione, avanzava un grande monitor digitale, inciso sulla superficie affinché da quella ferita artificiale potesse filtrare la luce. A osservarla da lontano, la scena avrebbe potuto sembrare la celebrazione religiosa di un futuro ormai arrivato, nel quale il simulacro non ha più un volto umano, i lumini sono diventati smartphone e la voce che accompagna il cammino non proviene da un coro o da un altoparlante, ma da decine di dispositivi sincronizzati attraverso un sistema tecnologico capace di trasformare ogni partecipante in una parte della stessa liturgia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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