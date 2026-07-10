Un maxi-schermo al posto del Santo e gli smartphone come lumini digitali | ecco la prima processione guidata dall’AI

Durante la processione a Bosco, una frazione di San Giovanni a Piro, un grande schermo ha sostituito l’immagine del Santo, mentre i partecipanti hanno acceso le luci degli smartphone al posto dei ceri. La manifestazione si è svolta in modo insolito, con i fedeli che hanno camminato lungo il percorso portando dispositivi digitali accesi, creando un contrasto tra tradizione e tecnologia. È stata la prima volta che una processione è stata guidata dall’intelligenza artificiale.

Un maxi-schermo al posto del Santo, le luci degli smartphone al posto dei ceri accesi. È stata una processione decisamente inusuale quella che si è svolta a Bosco, località di San Giovanni a Piro, nel Cilento. Durante il percorso, i fedeli hanno partecipato accompagnando il grande schermo con il proprio telefono, connesso all’opera tramite un QR code. In questo modo, ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminandone il percorso, grazie alla torcia dello smartphone. Il rimando all’enciclica di papa Leone XIV. La processione, ribattezzata «Machina Sacra», si è tenuta nell’ambito del festival MicroCosmi in programma fino a domenica 12 luglio nei comuni di San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, nel Cilento. 🔗 Leggi su Open.online

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Cilento, Machina Sacra: la prima processione digitale mai realizzata in Italia - RTL 102.5

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