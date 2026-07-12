Il Romagna cresce ancora Urbani | Non ci fermiamo

Il Romagna Rugby ha ottenuto una vittoria in trasferta, portando a casa il risultato con un punteggio di 20-15. La squadra ha segnato due mete e due calci di trasformazione, mantenendo il vantaggio fino alla fine. L’avversario ha segnato una meta e un calcio piazzato, ma non è riuscito a recuperare. La partita si è svolta davanti a circa 500 spettatori, con una buona presenza di pubblico. La squadra locale si prepara ora alla prossima sfida in casa.

Con una palla ovale in mano, l’unica cosa a cui pensi è trovare un modo per avanzare. Vale in campo, ma anche nella sala dei bottoni di una franchigia, il Romagna Rfc, che è ormai stabilmente diventata il simbolo del rugby in tutto il territorio compreso tra Riccione e Imola e che anche ora, alla vigilia di una nuova stagione di serie A sia per la squadra maschile che per quella femminile, è al lavoro su un nuovo rilancio degli obiettivi societari. Francesco Urbani, direttore generale della franchigia, come vi avvicinate alla nuova stagione? "Con l’entusiasmo di chi vede crescere e radicarsi un progetto sportivo decisamente importante. Dopo quattro anni trascorsi in Federazione, ho ritrovato una realtà in forte crescita, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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