L' Assemblea antirazzista contro il Cpr cambia location | Il dissenso non piace? Noi non ci fermiamo

L’Assemblea antirazzista di Trento ha annunciato il cambio di luogo per la manifestazione prevista contro il Cpr. La protesta, organizzata da diverse associazioni e realtà locali, si svolgerà sempre alle 11, ma non più all’incrocio tra via Manci e via Oss Mazzurana vicino al Teatro Sociale, bensì in via San Pietro. La decisione di spostare la manifestazione arriva in un momento di tensione, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi di questa modifica.

La manifestazione contro il CPR organizzata dalle associazioni e realtà aderenti all’Assemblea antirazzista di Trento, originariamente in programma all’incrocio tra via Manci e via Oss Mazzurana nei pressi del Teatro Sociale di Trento, cambia location e si sposta in via San Pietro, sempre alle 11. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tina Knowles: «Il cancro mi ha insegnato a rallentare. Noi donne non ci fermiamo mai, ma se non ci prendiamo cura di noi stesse un giorno non potremo più aiutare le persone a cui teniamo»Quando si sente la parola «cancro», ha aggiunto, «hai bisogno di persone intorno a te che ti sostengano e ti aiutino ad affrontarlo», e ha...

Leggi anche: Caro carburanti, autotrasportatori verso lo sciopero: "Se ci fermiamo noi si ferma il Paese"

Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare, l’aumento delle violenze contro i politici minaccia la democraziaLa violenza non ha posto in democrazia, ha dichiarato ieri l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, mentre i parlamentari hanno messo in guardia rispetto al fatto che l’aumento delle ... agensir.it

Assemblea Umbria contro la cancellazione consigliera di paritàCon 11 voti favorevoli della maggioranza e 7 contrari dell'opposizione, l'Assemblea legislativa ha approvato una Proposta di risoluzione firmata dalle consigliere di maggioranza (Sarah Bistocchi-prima ... ansa.it