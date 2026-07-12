Il ritorno di Marine Le Pen Decidono i giudici o il popolo?

Martedì, la Corte d’Appello di Parigi ha condannato Marine Le Pen a tre anni di carcere, di cui due condizionali, e a 45 mesi di ineleggibilità, con 30 mesi condizionati. La decisione include anche una multa di centomila euro. La leader politica non è stata immediatamente incarcerata, ma resta sotto scrutinio legale. La sentenza si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge la sua attività politica e legale. La decisione non è definitiva e può essere appellata.

Firenze, 12 luglio 2026 – E dunque Marine Le Pen si è salvata. Più o meno. Martedì la Corte d’Appello di Parigi l’ha condannata a 3 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 con la condizionale, e a centomila euro di multa. In pratica, la leader di Rassemblement National dovrà scontare un anno di carcere effettivo con braccialetto elettronico, ma ha già scontato la pena di ineleggibilità. Questo le permetterà di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, ma se l’è vista parecchio brutta. Il 31 marzo 2025 la signora Le Pen era stata condannata a 5 anni di ineleggibilità con esecuzione provvisoria, a 4 anni di carcere di cui 2 da scontare in regime di detenzione effettiva con braccialetto elettronico e a centomila euro di multa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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