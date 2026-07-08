Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027 e ha affermato che non accetterà di indossare un braccialetto elettronico. La decisione è stata comunicata dopo una riunione con altri leader del suo partito, durata tutto il pomeriggio. La candidata ha dichiarato che il sostegno popolare è dalla sua parte.

Parigi – “Sì, sono candidata alla presidenza delle Repubblica. Ci abbiamo riflettuto tutto il pomeriggio, Jordan Bardella e io, con gli altri dirigenti del partito. Da stasera siamo in campagna elettorale. Chiedo ai francesi di sostenerci, di aiutarci a tagliare le migliaia di fili burocratici che immobilizzano a terra il gigante Francia”. Fa fatica a nascondere la gioia Marine Le Pen. La sentenza della Corte d’Appello che avrebbe potuto troncare per sempre la sua carriera politica le consente di tornare a vivere, di combattere nell’arena, come ha fatto per decenni. Sconfitta tre volte alle presidenziali (2012, 2017 e 2022), è convinta che il 2027 porterà lei all’Eliseo e Bardella, il suo delfino, a Matignon come primo ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marine Le Pen: “Mi candido nel 2027 e non metterò mai il braccialetto elettronico. Il popolo francese sta dalla mia parte”

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