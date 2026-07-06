L' attesa di Marine Le Pen
Domani la Corte d'Appello deciderà sul caso degli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National. La decisione riguarda le accuse di irregolarità nei pagamenti e nelle assunzioni. La vicenda ha coinvolto diverse persone legate al partito di estrema destra. Le Pen attende l’esito della sentenza, che potrebbe portare a conseguenze legali. La sentenza è prevista per la giornata successiva.
Firenze, 6 luglio 2026 – Sono ore di intensa attesa per Marine Le Pen: domani la Corte d'Appello deciderà sul caso degli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National (RN). Le Pen nel 2025 è stata giudicata insieme ad altri europarlamentari colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'attesa di Marine Le Pen
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