L' attesa di Marine Le Pen

Notizia in breve

Domani la Corte d'Appello deciderà sul caso degli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National. La decisione riguarda le accuse di irregolarità nei pagamenti e nelle assunzioni. La vicenda ha coinvolto diverse persone legate al partito di estrema destra. Le Pen attende l’esito della sentenza, che potrebbe portare a conseguenze legali. La sentenza è prevista per la giornata successiva.