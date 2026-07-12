il ritorno di darsena time folla al primo evento dedicato ad ai e lavoro

Una folla numerosa ha partecipato alla prima edizione di ’Darsena Time. Un fiume di lavoro’, evento dedicato all’intelligenza artificiale e al lavoro, promosso dall’assessorato alle Politiche del lavoro e alle Pari opportunità e organizzato con Dodicieventi. La manifestazione si è svolta in una Darsena molto frequentata, con pubblico attento e curioso.

Una Darsena partecipata, curiosa e attenta ha accolto, l’altra sera, il primo appuntamento di ’Darsena Time. Un fiume di lavoro’, format promosso dall’assessorato alle Politiche del lavoro e alle Pari opportunità del Comune e realizzato in collaborazione con Dodicieventi. L‘incontro, dal titolo ’Lavoro vivo, persone, competenze e storie’, ha offerto al pubblico un’occasione di confronto sui cambiamenti che stanno interessando il mondo delle professioni, con particolare attenzione all’impatto dell’ intelligenza artificiale, alla trasformazione dei modelli organizzativi e al ruolo sempre più strategico delle competenze umane e relazionali. A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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