Clementino in Darsena Misericordia | Evento riuscito grazie al lavoro di squadra

Il concerto di Clementino in Darsena si è concluso con un grande afflusso di pubblico. L’evento si è svolto senza intoppi grazie alla collaborazione tra istituzioni, uffici comunali, Polizia locale, volontari e operatori che hanno lavorato tutta la giornata per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – Il successo del concerto di Clementino in Darsena non è stato soltanto il risultato della risposta del pubblico, ma anche di un complesso lavoro organizzativo che ha coinvolto istituzioni, uffici comunali, Polizia locale, volontari e operatori impegnati sul campo per tutta la giornata. A sottolinearlo è Elisabetta Cortani, presidente della Misericordia di Fiumicino, intervenuta dopo la serata che ha richiamato migliaia di persone nell’ambito della rassegna Sere d’Estate 2026. Con un post pubblicato sui social, Cortani ha voluto rivolgere un ringraziamento a chi ha seguito da vicino ogni fase dell’evento, dall’allestimento alla gestione del pubblico, fino alla chiusura della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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