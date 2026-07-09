Darsena Time un fiume di lavoro Torna l’iniziativa rivolta ai giovani

Darsena Time - Un Fiume di Lavoro riprende con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa, promossa dall’assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità di un Comune, si propone di offrire un’analisi aggiornata e moderna del settore. La proposta si rivolge principalmente ai giovani, con l’intento di fornire spunti e informazioni sulla realtà lavorativa contemporanea.

Torna Darsena Time - Un Fiume di Lavoro, il format ideato e promosso dall’assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli, che si propone di raccontare la nuova visione del mondo del lavoro, con uno sguardo innovativo e al passo coi tempi. Appuntamento sabato 11 e mercoledì 15, alle 19,30, incontri realizzati in collaborazione con Dodicieventi nella cornice del Lungofiume della Nuova Darsena per raccontare il lavoro che cambia attraverso idee, testimonianze e storie particolari di innovazione, affiancando ai temi dell’innovazione e dell’imprenditoria oltre ad una riflessione sul valore dell’autonomia personale e professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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