Il ritorno di Conor McGregor in UFC dura solo un minuto e alimenta i sospetti su una farsa da 15 milioni

Conor McGregor è rientrato in UFC durante l'evento UFC 329, ma il suo combattimento è durato solo 69 secondi. Durante il match, ha subito un grave infortunio al ginocchio, che ha portato l'arbitro a fermare il combattimento e assegnare la vittoria a Max Holloway per TKO. La durata ridotta del match ha alimentato sospetti sulla reale motivazione del ritorno di McGregor, valutato anche come possibile mossa strategica.

Il ritorno di Conor McGregor a UFC 329 si è concluso dopo appena 69 secondi a causa di un grave infortunio al ginocchio, consegnando la vittoria a Max Holloway per TKO. La brevissima durata del match ha scatenato polemiche e teorie del complotto, mentre l'irlandese avrebbe comunque incassato fino a 26 milioni di euro lordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lo STORICO RITORNO di CONOR MCGREGOR

Notizie e thread social correlati

Conor McGregor torna nell’Ottagono: il ritorno di “The Notorious” contro Max Holloway infiamma UFC 329Un ex campione di arti marziali miste tornerà a combattere dopo cinque anni di assenza.

McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329, dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming: orario e cardIl match tra McGregor e Holloway si svolge oggi a UFC 329, con il combattimento previsto all’1 ora italiana.

Temi più discussi: McGregor vs Holloway, oggi nell'UFC 329: orario e dove vederlo in tv; L'atteso ritorno di Conor McGregor, l'uomo che ha cambiato per sempre le MMA; McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329, dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming: orario e card; Conor McGregor, stanotte il ritorno sul ring dell'UFC: orario e dove vedere il match con Max Holloway.

Pimblett ha sottomesso Saint-Denis in appena 52 secondi nel co-main event della card che aveva come evento principale il ritorno di Conor McGregor La vittoria è arrivata dopo che il francese ha perso conoscenza, rifiutandosi di cedere a una D'Arce choke x.com

Il tanto atteso ritorno di Conor McGregor nell'UFC termina dopo 69 secondi per un infortunio al ginocchio reddit

Il ritorno di Conor McGregor in UFC dura solo un minuto e alimenta i sospetti su una farsa da 15 milioniIl ritorno di Conor McGregor a UFC 329 si è concluso dopo appena 69 secondi a causa di un grave infortunio al ginocchio, consegnando la vittoria a Max ... fanpage.it

UFC: il ritorno di Conor McGregor nell’ottagono è durato solo 69 secondiDopo ben cinque anni di attesa, Mystic Mac è tornato a combattere ma non è andata come sperato. Un duro colpo. sportal.it