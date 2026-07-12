Il Re d' Inghilterra è Italiano | bis di Jannik Sinner sul trono di Wimbledon!

Da gazzettadelsud.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, sconfiggendo Alexander Zverev in quattro set. La finale si è conclusa con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 dopo tre ore e 46 minuti di partita sull’erba dell’All England Club. Il tennista altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, ha conquistato il titolo in due finali consecutive.

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Il tempio del tennis ha un nuovo sovrano, e parla italiano. Jannik Sinner vince a Wimbledon per il secondo anno di fila. Nella finale disputata sull'erba dell’All England Club, il 24enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, piega Alexander Zverev in quattro set: 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 il finale dopo tre ore e 46 minuti di gioco. Per Sinner è il quinto Slam della carriera: nel suo palmares, oltre al trionfo dello scorso anno nel Major londinese, due Australian Open (2024 e 2025) e uno Us Open Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, con il bis concesso... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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