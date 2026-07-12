Mercoledì alle 19 viene inaugurata un’oasi climatica al centro sociale Carrozzone di via Gallinari. Il progetto, promosso dalla Regione con la collaborazione di Ausl e del Comune, prevede l’allestimento di spazi all’ombra e fontane. Si tratta di una sperimentazione volta a offrire soluzioni temporanee per mitigare gli effetti delle ondate di calore e dell’emergenza afa. La struttura sarà accessibile al pubblico e resterà attiva durante la stagione estiva.

Un’oasi climatica al centro sociale Carrozzone di via Gallinari, verrà inaugurata mercoledì alle 19. Si tratta di una sperimentazione nell’ottica di un progetto promosso dalla Regione, con la partecipazione di Ausl e Comune di Reggio, per sviluppare risposte innovative alle ondate di calore e per rafforzare le azioni a fronte dell’emergenza afa. L’oasi del Carrozzone metterà a disposizione spazi ombreggiati dove sostare al fresco, panchine, fontanelle di acqua potabile e, all’interno del centro sociale, servizi igienici e spazi accessibili – a titolo gratuito e senza obbligo di consumazione – negli orari di apertura. Grazie al progetto, inoltre, sarà presto possibile rendere climatizzati gli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto sperimentale. Nasce un’oasi climatica al centro sociale Carrozzone: "Spazi all’ombra e fontane"

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