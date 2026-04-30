Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy | presentazione a Roma

Il 5 maggio alle 14:30 si terrà a Roma, nella Sala Spazio Veneziano in via Reno 18A nel quartiere Coppedè, la presentazione ufficiale del nuovo Centro Sperimentale Irpinia Film Academy. L’evento è organizzato in collaborazione con ASI Cultura e vedrà la partecipazione dello scrittore e autore Michele Cioffi, responsabile dell’Area Cultura. La presentazione si svolgerà presso una sala nota per eventi culturali e artistici.

In collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente martedì 5 maggio alle ore 14:30, presso la prestigiosa Sala Spazio Veneziano, a Roma, nel quartiere Coppedè, in via Reno 18A, il Centro Sperimentale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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