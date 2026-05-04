Cultura | nasce Centro sperimentale Irpinia Film Academy

È stato inaugurato un nuovo centro dedicato alla formazione cinematografica tra Roma e Irpinia. Questo istituto mira a promuovere i giovani talenti nel settore del cinema contemporaneo, offrendo corsi e laboratori pratici. La struttura si propone di diventare un punto di riferimento per chi desidera approfondire le competenze nel campo della produzione audiovisiva. L'apertura segna un passo importante per lo sviluppo culturale e formativo nella regione.

L’eccellenza del cinema contemporaneo, tra Roma e Irpinia, trova finalmente il suo spazio. Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un progetto formativo ambizioso destinato a inserirsi con forza nel panorama cinematografico nazionale, adottando un modello innovativo e profondamente radicato nei territori. È quanto emerge da una nota ufficiale. La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà martedì 5 maggio alle ore 14:30, nella prestigiosa sala Spazio Veneziano, situata nel cuore del quartiere Coppedè a Roma. Un’idea di Modestino Di Nenna e Asi Cultura. Il Centro è frutto di un’idea del regista irpino Modestino Di Nenna, in sinergia con Asi Cultura e il suo responsabile d’area Michele Cioffi, per dar vita a una collaborazione di alto profilo che unisce visione artistica, formazione e promozione culturale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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