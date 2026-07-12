il polpo verde a pesca di rifiuti in battello

Notizia in breve

Il Polpo Verde ha utilizzato un battello per raccogliere rifiuti lungo il fiume Arno. Nei giorni scorsi, l’associazione di Pontedera si è impegnata in un’operazione di pulizia ambientale a bordo del Battello Andrea. L’intervento ha riguardato la rimozione di materiali di scarto dal corso d’acqua, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’ambiente fluviale. L’attività si è svolta in modo coordinato e ha coinvolto volontari e operatori.