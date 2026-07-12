Il Polpo Verde a pesca di rifiuti in battello
Il Polpo Verde ha utilizzato un battello per raccogliere rifiuti lungo il fiume Arno. Nei giorni scorsi, l’associazione di Pontedera si è impegnata in un’operazione di pulizia ambientale a bordo del Battello Andrea. L’intervento ha riguardato la rimozione di materiali di scarto dal corso d’acqua, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’ambiente fluviale. L’attività si è svolta in modo coordinato e ha coinvolto volontari e operatori.
Nei giorni scorsi il Polpo Verde è salito sul Battello Andrea da Pontedera per ripulire l’Arno. L’associazione pontederese si è resa protagonista di una nuova iniziativa di pulizia ambientale. "Durante la navigazione abbiamo recuperato numerosi rifiuti galleggianti e altri rimasti incastrati lungo le sponde – raccontano i volontari –. Grazie anche alle manovre di abilità del comandante del battello, siamo riusciti ad avvicinarci a rifiuti che sembravano irraggiungibili, spesso rimasti appesi tra gli alberi dopo le piene del fiume". Tra i materiali recuperati: un grande vaso di plastica, un secchio ormai deteriorato, bottiglie galleggianti, un pannello per auto, numerosi sacchi di plastica che "addobbavano" gli alberi lungo le rive ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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