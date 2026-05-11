Mezza tonnellata di rifiuti in sole due ore | l' incredibile ' pesca' dei 100 volontari nella spiaggia di Voltri

Sabato mattina a Voltri si è svolta una pulizia della spiaggia organizzata da Plastic Free, coinvolgendo circa 100 volontari. In sole due ore, i partecipanti hanno raccolto circa 500 chilogrammi di rifiuti tra vetro, plastica, carta e mozziconi di sigaretta. I volontari hanno utilizzato guanti, sacchi e pinze per svolgere l’attività, dimostrando grande impegno e collaborazione durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui