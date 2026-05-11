Mezza tonnellata di rifiuti in sole due ore | l' incredibile ' pesca' dei 100 volontari nella spiaggia di Voltri
Sabato mattina a Voltri si è svolta una pulizia della spiaggia organizzata da Plastic Free, coinvolgendo circa 100 volontari. In sole due ore, i partecipanti hanno raccolto circa 500 chilogrammi di rifiuti tra vetro, plastica, carta e mozziconi di sigaretta. I volontari hanno utilizzato guanti, sacchi e pinze per svolgere l’attività, dimostrando grande impegno e collaborazione durante l’evento.
Guanti, sacchi, pinze e tanta buona volontà. Sabato mattina si è svolta a Voltri una grande pulizia della spiaggia organizzata da Plastic Free, con in campo un centinaio di volontari che in un paio di ore hanno raccolto circa 500 kg di rifiuti tra vetro, plastica, carta e mozziconi di sigaretta.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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