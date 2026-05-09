Un surfista si presenta in acqua su una tavola realizzata interamente con materiali di recupero, in una giornata di maggio in un tratto di mare vicino a un noto stabilimento balneare. L’uomo si mantiene in equilibrio mentre si muove tra le plastiche che galleggiano sulla superficie, evidenziando un gesto simbolico legato alla presenza di rifiuti plastici nel mare. La scena si svolge davanti a testimoni e giornalisti presenti sul lungomare.

Viareggio, 9 maggio 2026 – E’ arrivato dal mare, in piedi sul suo surf interamente creato con materiale di riuso. Merijn Tinga, il Plastic Soup surfer ha fatto tappa anche a Viareggio ieri mattina richiamando l’attenzione di tante persone, fra cui ragazzi, radunati in piazza Mazzini da MareVivo Toscana che ha organizzato l’evento. Tinfa dal 2014 combatte l’inquinamento da plastica solcando i mari d’Europa su una tavola da surf costruita con rifiuti plastici recuperati sulle spiagge. La sua missione è quella di sensibilizzare il mondo navigando verso il cambiamento. Dopo numerose spedizioni straordinarie a Oslo, Londra, Parigi, ieri ha fatto tappa a VIareggio, dove ha incontrato le scuole e le associazioni (Marevivo, Zero Wate, Sea, Sub Artiglio e la Capitaneria di Porto che da sempre portano avanti la sua stessa battaglia ecologista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mare invaso dalle plastiche: la lotta su una tavola da surf

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