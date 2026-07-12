Il personaggio L’ex Castori punta alle mille panchine

L’ex allenatore Fabrizio Castori, dopo aver centrato la salvezza ai playout di Serie B con il Südtirol, è attualmente senza squadra. Con oltre 900 partite in carriera, si prepara a raggiungere le mille presenze come allenatore professionista nella prossima stagione. Le prime impressioni estive indicano un allenatore ancora attivo e pronto a nuove sfide.

Prime impressioni estive per l’ex bianconero Fabrizio Castori. Dopo l’ennesima impresa che lo ha visto centrare la salvezza ai playout di serie B con il Südtirol, l’esperto allenatore è attualmente libero e nella prossima stagione potrà tagliare il traguardo delle mille presenze tra i professionisti. Oggi il tecnico 72enne è giunto a quota 994 panchine. Un primato che potrà essere ulteriormente incrementato. E se consideriamo anche i gettoni collezionati nel mondo dei dilettanti i numeri diventati straordinari con le 1.512 presenze in carriera. Queste statistiche certificano longevità, continuità e soprattutto capacità di restare competitivo nonostante il trascorrere delle stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il personaggio. L’ex Castori punta alle mille panchineÈ a quota 994 tra i professionisti: La Samp? Nessuno mi ha contattato. msn.com