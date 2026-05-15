LIVE Alle 20 Bari-Südtirol | Longo chiede i gol salvezza a Moncini Castori a Pecorino e Merkaj

Alle 20, allo stadio San Nicola, si svolge la gara di andata dello spareggio tra Bari e Südtirol per la permanenza in Serie B. Circa 25.000 spettatori assistono all’incontro tra le due squadre che hanno concluso la stagione regolare con un punto di distacco, rispettivamente con 41 e 40 punti. Durante la partita, l'allenatore del Bari ha chiesto a Moncini di segnare i gol necessari alla salvezza, mentre l'allenatore del Südtirol ha rivolto richieste a Pecorino e Merkaj.

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(3-4-2-1) Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Maggiore, Braunoder, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. All. Longo. (3-5-2) Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Crnigoj, Tronchi, Casiraghi, Zedadka; Pecorino, Merkaj. All. Castori. Sono 10 i precedenti in B tra Bari e Südtirol con un bilancio di 3 vittorie dei pugliesi, 3 pareggi e 4 successi altoatesini. Al San Nicola la sfida si è disputata 5 volte: Bari-Südtirol 2-2 il 12 novembre 2022, Bari-Südtirol 2-1 il 9 dicembre 2023, Bari-Südtirol 0-1 il 21 dicembre 2024 e Bari-Südtirol 1-2 il 15 febbraio 2026. La quinta sfida risale al 2 giugno 2023, ritorno della semifinale playoff per la promozione, e finì 1-0 per la squadra di casa (gol di Benedetti FOTO LAPRESSE). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20 Bari-Südtirol: Longo chiede i gol salvezza a Moncini, Castori a Pecorino e Merkaj ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Südtirol, dilemma Castori: l’esonero è un’ipotesi prima del Bari? Domande chiave Come influirà l'esonero di Castori sulla tenuta psicologica dello spogliatoio? Perché la dirigenza valuta il cambio tecnico proprio... Sampdoria-Bari 0-2: in gol Moncini e Bellomo, biancorossi corsari a MarassiVittoria pesante del Bari che ha espugnato il “Luigi Ferraris” di Genova battendo 0-2 la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie...