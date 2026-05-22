Alle 20 si gioca la partita tra Sudtirol e Bari, con le formazioni ufficiali annunciate: il tecnico dei padroni di casa ha deciso di schierare Moncini e Rao, mentre l’allenatore ospite punta su Casiraghi. Le due squadre si affrontano ripartendo dal risultato di 0-0 ottenuto nella sfida precedente al San Nicola. Se anche questa volta dovesse finire in parità, non ci sarebbero variazioni in classifica. La partita si svolge in un momento di attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

(4-3-1-2) Cerofolini, Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval, Braunoder, Maggiore, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao. All. Longo (3-5-2): Adamonis, El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi S., Merkaj, Pecorino. All. Castori A dirigere la gara sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma. Assistenti Perrotti e Costanzo, quarto uomo Forneau. Var Marini e Avar Chiffi La gara tra Sudtirol e Bari, ritorno del playout di Serie B, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e LaB Channel a partire dalle 20. Diretta testuale su Gazzetta.it . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20 Sudtirol-Bari, le ufficiali: Longo con Moncini-Rao, Castori punta su Casiraghi

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LIVE Alle 20.45 Cagliari-Torino le ufficiali: D'Aversa punta su Zapata dal 1'. Pisacane recupera Mina(3-4-1-2) Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Prati, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

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