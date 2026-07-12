UMBERTIDE – Opposizione e cittadini perplessi di fronte ai lavori in Piazza Mazzini. Dal balletto dei parcheggi, prima disegnati poi tolti al divieto di svolta in via Bremizia che nessuno rispetta, fino alla stessa complicazione del traffico, tutti elementi che hanno suscitato l’ironia dei social. Alle molte cose che non convincono, ora si aggiunge la notizia della chiusura dello sportello della banca Unicredit di Piazza Matteotti che, pare, sarà trasferito altrove. "Sta circolando la notizia di una probabile chiusura dello sportello bancario in piazza - attacca il Pd - e ciò sarebbe in un ulteriore indebolimento per le poche attività rimaste". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd: "La banca chiude? Sarebbe un duro colpo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come Hanno Rapinato la Banca Crédit Agricole di Napoli

Notizie e thread social correlati

Guintoli: Vittoria Aprilia al GP di Spagna sarebbe un duro colpo per Ducati.Secondo un commentatore, una vittoria di Aprilia al prossimo Gran Premio di Spagna rappresenterebbe un risultato significativo contro Ducati.

La grande fuga dal Pd continua, Madia lascia Elly e viaggia verso Renzi: duro colpo per i demMarianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico per unirsi a un altro schieramento politico guidato da un ex-premier.