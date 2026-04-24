Secondo un commentatore, una vittoria di Aprilia al prossimo Gran Premio di Spagna rappresenterebbe un risultato significativo contro Ducati. La competizione tra le due case motociclistiche si concentra sulla gara che si terrà in Spagna, dove le performance in pista potranno influenzare le dinamiche di classifica. Le dichiarazioni si concentrano sull’impatto che un eventuale successo di Aprilia potrebbe avere nel contesto della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sylvain Guintoli avverte che la stagione 2026 di Ducati potrebbe dipendere molto dalla prestazione che la squadra avrà nel Gran Premio di Spagna a Jerez, previsto per questo fine settimana. Un’altra sconfitta contro Aprilia, attualmente in grande forma, potrebbe rappresentare un duro colpo per le ambizioni di Ducati. Aprilia ha avuto un avvio di stagione da incubo per gli avversari, vincendo tutte le gare e ottenendo addirittura due primi posti in due delle tre gare disputate. Marc Marquez e Francesco Bagnaia non sono riusciti a tenere il passo dei piloti Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, in condizioni di gara.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guintoli: Vittoria Aprilia al GP di Spagna sarebbe un duro colpo per Ducati.

Notizie correlate

Leggi anche: MotoGP, il GP di Spagna farà da termometro dei valori in campo. Aprilia sogna, Ducati pronta a reagire con forza

MotoGP a Jerez: sfida tra Aprilia e Ducati per il dominio in SpagnaIl campionato mondiale di MotoGP si sposta nel cuore dell’Andalusia tra il 24 e il 26 aprile, quando il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il...