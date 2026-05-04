Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico per unirsi a un altro schieramento politico guidato da un ex-premier. Con questa scelta si aggiunge a una serie di membri del partito che hanno abbandonato la formazione negli ultimi mesi. La notizia arriva dopo l’uscita di un’altra esponente, che si è trasferita in un partito diverso. La decisione di Madia rappresenta un nuovo elemento nel quadro delle recenti defezioni.

Dopo l’addio di Elisabetta Gualmini, che se n’è andata dal Pd per andare in Azione, è il turno di Marianna Madia. La deputata ha già comunicato al capogruppo, Chiara Braga, la sua decisione: secondo fonti parlamentari potrebbe passare al gruppo misto, per poi approdare a Italia viva. È la storia dei dem che continuano a perdere pezzi e che sono sempre più divisi: basti pensare alle posizioni discordanti sul referendum della giustizia, che avevano allontanato Pina Picierno e Graziano Delrio dalla linea adottata da Elly Schlein. Madia sta provando comunque a mantenere i rapporti con il Pd, secondo quanto riporta un messaggio sulla chat dei riformisti dem, citato dall’ Adnkronos: «Amici, provo da un’altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La grande fuga dal Pd continua, Madia lascia Elly e viaggia verso Renzi: duro colpo per i dem

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