Il patrimonio degli italiani sale a 6.500 miliardi

Il patrimonio complessivo delle famiglie italiane ha raggiunto circa 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. La crescita riguarda principalmente la ricchezza finanziaria, che si è incrementata nel periodo. I dati sono stati rilevati da un rapporto di settore e riflettono un aumento della disponibilità di risorse tra le famiglie italiane negli ultimi tre anni.

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. Più di tutti cresce la componente azionaria che tra il 2024 e il 2025 è cresciuta del 16,4%, segnando un incremento di 293 miliardi di euro. Balzo ancora più notevole, che tocca il +113%, se si considerano gli ultimi sei anni. A fotografare la situazione arriva l’analisi della Fabi secondo cui, a fronte di oltre 1.600 miliardi in più di ricchezza finanziaria dal 2020, si delinea una vera e propria trasformazione nel modo di risparmiare. Tra il 2024 e il 2025 conti correnti e depositi aumentano di 23,5 miliardi di euro (+1,5%), raggiungendo complessivamente 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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