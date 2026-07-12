Il Papa | Tornano venti di guerra e seminano morte e terrore

Da gazzettadelsud.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il primo Angelus estivo in un borgo vicino a Roma, il Papa ha commentato il ritorno di tensioni internazionali, affermando che «venti di guerra» portano morte e terrore. La cerimonia si è svolta a Castel Gandolfo, con il Papa che ha salutato i fedeli a bordo di una golf-car, invece della tradizionale papamobile, e ha parlato di quel luogo come di un «bel borgo» dove trovare «ristoro».

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Primo Angelus 'estivo' per Papa Leone, con la folla assiepata a Castel Gandolfo, il giro in golf-car anziché in papamobile per salutare i fedeli, e quel riferimento al «bel borgo» dove trovare «ristoro». Ma le vacanze non diminuiscono la preoccupazione del Papa per le crisi internazionali e il suo pensiero va, anche oggi, alle popolazioni vessate dalle guerre. «Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo, ancora una volta, tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti - ha detto Leone XIV nell’Angelus davanti al Palazzo apostolico - spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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