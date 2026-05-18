Cuba tornano venti di guerra con gli Usa
I rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti sono tornati a essere tesi, con segnali di tensione crescente tra i due paesi. La popolazione locale manifesta sempre più spesso contro le difficoltà legate alla crisi economica, che influisce sulla quotidianità delle persone. Le proteste si moltiplicano in diverse aree, in un clima di crescente insoddisfazione. La situazione politica si inasprisce, aumentando il rischio di nuovi sviluppi nei rapporti tra le due nazioni.
Sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. La popolazione protesta contro la crisi economica. Sullo sfondo la preoccupazione per la minaccia di un attacco da parte di Washington. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cuba, tornano venti di guerra con gli Usa
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