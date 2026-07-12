Durante le semifinali dei Mondiali, l'Inghilterra ha segnato un gol di Bellingham al secondo minuto di recupero, portandosi sul 1-1 contro la Norvegia. La Norvegia ha contestato il risultato, sostenendo che il pallone non avrebbe toccato il filo della porta. Tuttavia, le immagini e le analisi non hanno confermato questa ipotesi. La partita si è conclusa con la vittoria inglese per 2-1.

Un caso più unico che raro ha scatenato la furia della Norvegia in occasione del gol del pareggio dell’ Inghilterra, con Bellingham, al secondo minuto di recupero del primo tempo regolamentare per il momentaneo 1-1 della gara valida per le semifinali Mondiali ( vinta poi 2-1 dagli inglesi ). I norvegesi, infatti, ritengono che dopo il rinvio del proprio portiere Nyland, il pallone possa aver toccato uno dei fili che sorregge la spider cam, la telecamera che si trova in alto sopra il terreno di gioco. nodo 2692386 Cosa è successo. In molti, non soltanto nella panchina norvegese, si sono accorti di una deviazione innaturale del pallone che, nel ricadere, è stato conquistato dagli inglesi che hanno avviato l’azione del gol del pareggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il pallone non ha toccato il filo”: il “giallo” del gol dell’Inghilterra alla Norvegia

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