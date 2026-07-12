Nella notte tra sabato e domenica, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 ai quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio. La partita si è decisa ai tempi supplementari e il secondo gol inglese è stato segnato dopo che il pallone aveva toccato il filo di una telecamera. La squadra norvegese ha contestato questa decisione.

Nella notte italiana tra sabato e domenica l’Inghilterra ha vinto per 2-1 contro la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio. È stata una vittoria sofferta, arrivata solo dopo i tempi supplementari; e su cui la parte norvegese ha avuto da ridire. Per numerosi giocatori e membri dello staff della Norvegia, infatti, il gol dell’1-1 dell’attaccante inglese Jude Bellingham era da annullare, perché era arrivato dopo che la palla, rinviata dal portiere norvegese, aveva colpito il cavo di una delle telecamere che scorrono sopra il campo (le cosiddette sky cam). La FIFA, però, ha fatto vedere che i sensori dentro il pallone non... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il gol dell’Inghilterra dopo che il pallone aveva toccato il filo di una telecamera, forse

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Mondiali - Inghilterra ok, Portogallo e CR7 non convincono

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