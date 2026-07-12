La FIFA ha dichiarato che non ci sono prove che il pallone abbia toccato il cavo durante il primo gol di Bellingham, che si sarebbe verificato vicino alla telecamera aerea. La Norvegia ha espresso forte disappunto, con il padre di Haaland che ha commentato che la squadra è stata “derubata”. La questione riguarda un possibile tocco del pallone sul filo della telecamera durante l’azione di gioco.

Il caso del primo gol di Bellingham nato da un presunto tocco del pallone sul filo della spyder cam. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Repubblica.it - Fifa: “Nessuna prova che il pallone ha toccato il cavo”. Norvegia furiosa, papà Haaland: “Derubati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessuno può SALVARE il BRASILE dal FALLIMENTO INESORABILE

Notizie e thread social correlati

“Il pallone è caduto dritto dal cielo e ha cambiato direzione, il cavo della spider cam ha fatto assist”: mistero sul pareggio dell’Inghilterra, la Norvegia furiosa ma la Fifa nega tuttoDurante il quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia, un episodio insolito ha attirato l’attenzione.

Norvegia-Inghilterra, che polemiche! Papà Haaland: "Derubati, bravo arbitro". E Bellingham attacca Tuchel...Inghilterra e Norvegia si sono affrontate in una partita che ha suscitato molte polemiche.

Temi più discussi: Genoa, pressing su Dovbyk. Il bomber vuole De Rossi, la Roma apre al prestito; Scandalo Mondiali, Trump chiama la Fifa e la squalifica di Balogun viene cancellata; Caso Balogun, Trump conferma: Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era. Respinto il ricorso del Belgio; Squalifica Balogun, Uefa contro Fifa: Credibilità dei Mondiali compromessa. La protesta del Belgio: Nessuna spiegazione ricevuta.

C'è qualcuno più uguale degli altri: la Fifa e il cartellino a geometria variabileLa FIFA non ha cancellato il cartellino rosso a Folarin Balogun. Questo va detto subito, perché le parole contano. Ha fatto qualcosa di più sottile: ha sospeso l’esecuzione della squalifica automatica ... today.it

Caso Balogun, l’avvocato D’Onofrio: Decisione FIFA senza motivazioni. Crea un precedente pericolosoL’avvocato Paco D’Onofrio, esperto di diritto sportivo, ha analizzato a Fanpage.it il congelamento della squalifica dell’attaccante USA che spacca i Mondiali 2026: la FIFA applica un cavillo fantasma ... fanpage.it