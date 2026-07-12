La Norvegia ha presentato una protesta riguardo a un gol segnato durante una partita, sostenendo che la palla potrebbe aver toccato la telecamera aerea nota come spider cam prima di entrare in porta. La FIFA ha rilasciato una nota ufficiale per chiarire la situazione. La questione riguarda un episodio in cui si ipotizza che la tecnologia visiva possa aver influenzato il risultato del gol, suscitando discussioni tra le squadre e gli osservatori.

Chi l'avrebbe mai detto che in un calcio ipertecnologico saremmo finiti a discutere per gol indirizzati, in qualche modo assistiti, addirittura dalle telecamere. Invece è proprio quanto accaduto ieri sera in Inghilterra-Norvegia., Nel mirino l'1-1 inglese, la prima rete di Bellingham. Sul rinvio del portiere norvegese Nyland, il pallone sembra proprio colpire la telecamera aerea, la cosiddetta spidercam, prima di scendere a terra. Una deviazione quasi impercettibile, ma che avrebbe alternato la direzione della palla., I giocatori inglesi la recuperano e 8 secondi dopo vanno in gol col loro numero 10. Il ct della Norvegia, Stale Solbakken, protesta con l'arbitro a fine primo tempo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Giallo sull'1-1 inglese: la palla tocca la spider cam? La Norvegia protesta, la nota della Fifa

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