Il Milan continua a lottare per un posto in Champions League, rimanendo in corsa anche in caso di parità di punti con Juventus, Roma o Como. La classifica attuale prevede vari scenari possibili, tra scontri diretti e calcolo della posizione attraverso la classifica avulsa. La situazione resta aperta fino alle ultime giornate, con le squadre che si contendono i punti necessari per assicurarsi un piazzamento nelle competizioni europee.

Con i risultati dell'ultima giornata, la corsa alla prossima Champions League si è improvvisamente riaperta. Dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan è terzo a 67 punti, con Juventus (65), Roma (64) e Como (62) ancora in scia. A tre giornate dalla fine, l’ipotesi di un arrivo a pari punti non è remota e il regolamento può fare la differenza. Il Milan sarebbe in vantaggio con Roma e Como grazie agli scontri diretti (una vittoria e un pari con entrambe). Situazione diversa con la Juventus: doppio 0-0 e, in caso di arrivo a pari punti, decisiva la differenza reti generale, oggi favorevole ai bianconeri (+28 contro +19). La Juve è avanti anche sulla Roma, mentre è sotto al Como, che ha vinto entrambe le sfide stagionali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, e se arrivi a pari punti con Juve, Roma o Como? Ecco tutti gli scenari possibili

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