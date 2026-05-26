di Francesco Spagnolo Lobotka Juve, Spalletti non molla la presa sul centrocampista del Napoli. Un giocatore simile manca nella rosa bianconera. Calciomercato Juve – Il nome di Lobotka non è assolutamente nuovo per la Juventus. I bianconeri stanno seguendo il centrocampista del Napoli visto che Spalletti lo ha avuto proprio durante la sua esperienza sulla panchina azzurra. Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sulla possibile trattativa per lo slovacco. La giornalista ha sottolineato come « si è parlato anche di Lobotka che per Spalletti è un giocatore ideale. Conosce le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lobotka Juve, Spalletti insiste per il centrocampista del Napoli: gli aggiornamenti sull’affare – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bernardo Silva Juve, contatto telefonico fra Spalletti e il portoghese: cosa si sono detti e gli aggiornamenti sull’affareSpalletti ha chiamato direttamente Bernardo Silva per discutere di un possibile trasferimento alla Juventus.

Spalletti insiste per Pisilli, il tecnico della Juve vorrebbe il centrocampista in bianconero. La posizione della Roma – VIDEOIl tecnico della Juventus ha manifestato interesse per il centrocampista della Roma, considerandolo un possibile acquisto nella prossima sessione di...

Argomenti più discussi: Lobotka-Juve, Giordano: Napoli chiude le porte, niente trattativa; Juventus, Alisson non chiude alla pista bianconera, i bianconeri hanno diversi obiettivi.

RADIO CRC - Giordano: Lobotka obiettivo di Spalletti, il Napoli non ha intenzione di aprire alcuna trattativaMarco Giordano, giornalista di Radio CRC, scrive su X: Con la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, Stanislav Lobotka resta un obiettivo importante per rafforzare la mediana. napolimagazine.com

Juventus, Spalletti vuole Lobotka: il Napoli non apre alla cessioneIl Napoli non ha intenzione, ad oggi, di aprire alcuna trattativa con la Juventus, riporta la fonte Radio Crc. Spalletti spera ... tuttojuve.com